رياضة | أهم أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 16/2/2019 .. ميسي يحرج البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 16/2/2019 .. ميسي يحرج البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال نادي برشلونة يحالو حسم صفقة انتقال الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الذي يرفض تجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية مما أدى لتجميده منذ ديسمبر الماضي.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 16/2/2019:

- برشلونة يقترب من إعلان صفقة الموسم

تقترب إدارة نادي برشلونة من الإعلان عن ضم الفرنسي أدريان رابيو بشكل رسمي في صفقة انتقال حر، ويأتي ذلك بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة اقترب بقوة من إنهاء تفاصيل الحصول على خدمات رابيو، من حيثُ الراتب، ومكافأة التوقيع، وسيحصل اللاعب عليها بسبب اختياره النادي الكتالوني.

- عاجل.. ميسي يحرج برشلونة

أحرج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني إدارة النادي التي اقتربت من ضم أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكة "فوكس سبورت" العالمية أن ليونيل ميسي يرفض تحرك برشلونة لضم أدريان رابيو لأنه لا يرى أن اللاعب الفرنسي يليق بنظام اللعب الكتالوني.

- برشلونة سر ابتعاد "مارسيلو" عن ريال مدريد

يسعى سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة "النسخة الأصلية" من الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا ظهير أيسر الفريق الذي لم يشارك منذ مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مدرب ريال مدريد فضل اللاعب الشاب سيرخيو ريجيلون الذييقدم مستويات مميزة على حساب مارسيلو.

وأشارت إلى مارسيلو مطالب بالعودة إلى مستواه الذي ظل يقدمه مع كافة المدربين في ريال مدريد وتجاوز لعنة الإصابات في العضلات وما بعد كلاسيكو برشلونة.

- عين.. هل يخطف ريال مدريد صفقة برشلونة المنتظرة؟

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

ذكرت صحفية دون بالون الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط لضم لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت وهداف الدوري الألماني حتى الآن لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

- ضربة ثلاثية تهدد أحلام برشلونة

يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر غياب 3 نجوم أمام إشبيلية حال حصولهما على بطاقات صفراء اليوم في مباراة بلد الوليد اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الثلاثي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال كليمونت لينجليت في رصيدهما أربع بطاقات صفراء وإذا حصل أحدهما على إنذار جديد اليوم سيتم إيقافه ويغيب أمام إشبيلية لتراكم البطاقات.

- مصائب ليون فوائد عند برشلونة

ضربت الإصابات فريق ليون الفرنسي قبل مباراة برشلونة الإسباني في ذهاب دور الـ16من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المدافع جايسون دينايير ولاعب الوسط تانجي ندومبيلي مهددان بالغياب أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل لإصابات في الكاحل.

- أزمة تضرب ليون قبل مواجهة برشلونة

يعاني فريق أولمبيك ليون الفرنسي من أزمة قوية قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ليون يعاني من العديد من الغيابات قبل لقاء برشلونة الصعب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

- كانتي بين برشلونة وريال مدريد!

حسم الدولي الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي وجهته المقبلة في حال مغادرة البلوز.

ويرتبط اسم كانتي بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى ويأتي على رأسها باريس سان جيرمان وريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت صحيفة ‏Le10 Sport الفرنسية أن كانتي رفض عرض باريس سان جيرمان ، حيث أن اللاعب الفرنسي يفضل الذهاب إلى ريال مدريد أو برشلونة.