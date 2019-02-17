انت الان تتابع رمضان صبحي يغيب عن الأهلي أمام الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي غياب رمضان صبحي، لاعب الفريق عن مواجهة فريق الداخلية المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، سجل هدف اللقاء عمرو السولية في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى حصد 3 نقاط والوصول للنقطة 42 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة في المركز الخامس.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن رمضان سيغيب عن مباراة الداخلية بسبب الإيقاف بعد تلقيه ثلاثة بطاقات صفراء. وأشهر محمد الحنفي حكم مباراة الأهلي والإنتاج بطاقة صفراء لرمضان صبحي في كرة مشتركة بينه وبين محمود حمادة لاعب الإنتاج الذي تم إشهار البطاقة الحمراء للأخير بسبب تعمد ضرب لاعب الأهلي