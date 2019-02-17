انت الان تتابع جوميز بعد ثلاثية الهلال: لقاء العودة لن يكون سهلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

يرى بافيتيمبي جوميز لاعب فريق الهلال السعودي، أن فريقه لن يكون في مهمة سهلة عندما يواجه، فريق الاتحاد السكندري، خلال مواجهة إياب دور الثمانية لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والمقرر إقامتها يوم الخامس والعشرين من فبراير الجاري، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لاعبو الاتحاد سيعملون على تسجيل الأهداف بشكل مكثف خلال مواجهة العودة.. لن يجعلوا المباراة التي تقام في مصر سهلة".

وواصل المهاجم الفرنسي تصريحاته، قائلًا: "من المهم أننا لم نتلق أي أهداف في مرمانا خلال لقاء الذهاب، وهو ما يعزز من تأهلنا لكن المواجهة التي ستقام في مصر لن تكون سهلة". واختتم جوميز الذي سجل هدفين في شباك الاتحاد السكندري في مواجهة اليوم، قائلًا: "نجحنا في تسجيل ثلاثية ولكنهم سيحاولون بكل ما يمتلكون