انت الان تتابع الشناوي: طرد لاعب الإنتاج أمام الأهلي «غير صحيح» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

أكد أحمد الشناوى، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمى، أن قرار طرد محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربى خلال لقاء فريقه أمام الأهلى، مساء اليوم السبت، غير صحيح. وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية عقب المباراة بقناة ON sport، أن محمود حمادة قام بنفس الفعل الذي قام به رمضان صبحى لاعب الأهلى وهو الضرب بدون كرة، لذا كان يتعين على الحكم محمد الحنفى إنذار اللاعبين معًا، أو منحهما البطاقة الحمراء معًا، وليس طرد لاعب والاكتفاء بإنذار اللاعب الآخر فقط دون سبب مفهوم.

من جانبه علق مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، على قرار طرد لاعبه، مشيرًا إلى أن القرار كان شديد القسوة على فريقه خاصة أن الحكم محمد الحنفي، كان عليه معاقبة رمضان صبحي لاعب الأهلي بنفس العقوبة لأنه قام بضرب محمود حمادة أيضًا. وحقق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون