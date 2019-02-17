انت الان تتابع طولان: الجميع يعلم قيمة الهلال وهذه نقطة التحول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هاني العوضي ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الفرصة التي أهدرها توني سيلفا مهاجم الفريق كانت ستغير مجرى مواجهة زعيم الثغر أمام الهلال السعودي، التي أقيمت مساء اليوم السبت،على ملعب استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، في ذهاب دور الثمانية من البطولة العربية، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده عقب نهاية اللقاء، قائلًا: "لو سجلنا فرصة الهدف المحقق الذي أهدره توني سيلفا في الشوط الأول لتغير مجرى اللقاء بشكل أفضل لصالحنا".
وأهدر توني سيلفا فرصة إدراك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 22 بعدما انفرد بالمرمى بشكل تام، ليصوب كرة عرضية في قدم المعيوف الذي أنقذ شباكه من هدف محقق. وواصل طولان تصريحاته، قائلًا: "عندما تلعب أمام فريق بحجم الهلال يجب أن تسجل كل الفرص التي تتاح لك، وإلا ستندم في النهاية." واختتم مدرب الاتحاد، قائلًا:
وأهدر توني سيلفا فرصة إدراك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 22 بعدما انفرد بالمرمى بشكل تام، ليصوب كرة عرضية في قدم المعيوف الذي أنقذ شباكه من هدف محقق.
وواصل طولان تصريحاته، قائلًا: "عندما تلعب أمام فريق بحجم الهلال يجب أن تسجل كل الفرص التي تتاح لك، وإلا ستندم في النهاية."
واختتم مدرب الاتحاد، قائلًا: "تحدثت قبل المباراة وأكدت أن الهلال يمتلك نوعية مختلفة من اللاعبين ومميزة للغاية، وهذا أمر لا يحتاج للكلام فالجميع يعلم قيمة لاعبيه".
واقترب فريق الهلال السعودي من التأهل إلى قبل نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بالعاصمة السعودية، الرياض، في ذهاب دور الثمانية من البطولة العربية.
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