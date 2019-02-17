انت الان تتابع لاسارتي يتحدث عن أزمة الأهلي والمنافسة على الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استحقاق فريقه الفوز في المباراة التي جمعته بفريق الإنتاج الحربي، ضمن الجولة الثانية والعشرين وعمر مسابقة الدوري الممتاز. وحقق النادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الانتاج الحربي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابةق الدوري الممتاز، سجل هدف اللقاء عمرو السولية في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليقود فريقه إلى حصد 3 نقاط والوصول للنقطة 42 في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الإنتاج عند 31 نقطة في المركز الخامس.
وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن نتيجة المباراة عادلة، والفريق كان بإمكانه تسجيل أكثر عدد من الأهداف خلال سير المباراة، مشيرا إلى أنه يجب تصحيح الأخطاء ومعالجة ظاهرة إهدار الفرص السهلة التي ظهرت أيضًا خلال مباراة اليوم. وواصل لاسارتي: "دائما نسعى لكيفية خلق فرص محققة للتهديف، وبالتأكيد
وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن نتيجة المباراة عادلة، والفريق كان بإمكانه تسجيل أكثر عدد من الأهداف خلال سير المباراة، مشيرا إلى أنه يجب تصحيح الأخطاء ومعالجة ظاهرة إهدار الفرص السهلة التي ظهرت أيضًا خلال مباراة اليوم.
وواصل لاسارتي: "دائما نسعى لكيفية خلق فرص محققة للتهديف، وبالتأكيد إهدار الفرص هي النقطة السلبية خلال المباراة، وراضي عن أدائها خلال الفترة الحالية".
وتابع:" الفريق حاليا يمر بعدة مباريات بدون خسارة أي لاعب بسبب الإصابة، ونحاول إتباع عملية التدوير بين اللاعبين لكي نواصل المنافسة والاستمرار في الفوز".
وأتم: "الأهلي لديه كم كبير من اللاعبين الجيدين والفريق الكبير يجب أن يكون لاعبوه على أتم استعداد لكل مباراة ولا يوجد لاعب أساسي، وآخر احتياطي".
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