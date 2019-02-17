الامارات | 16 ميدالية للإمارات في الألعابالعالمية لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ميدالية للإمارات في الألعابالعالمية لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني لأصحاب الهمم تألقهم في دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر، التي أسدل الستار عنها أمس في الشارقة، وتمكنوا في خامس أيام المنافسات من إضافة 16 ميدالية ملونة، هي أربع ذهبيات وخمس فضيات وسبع برونزيات، جاءت في مسابقات ألعاب القوى، والسباحة، وتنس الطاولة.

وجاءت أولى الذهبيات الإماراتية مع البطل الأولمبي محمد القايد الذي نجح في الفوز بسباق 400 متر مضمار كراسي متحركة، عقب قطعه مسار السباق الذي أقيم على مضمار نادي الثقة في الشارقة بزمن بلغ 52 ثانية و72 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ثانيتين ونصف ثانية عن الكندي أوستن سمونك الذي حل في المركز الثاني.

وجاءت الذهبية الثانية في المنافسة ذاتها على صعيد 400 متر مضمار كراسي متحركة، في الفئة العمرية تحت 29 عاماً، إذ نجح أحمد نود في حصد المركز الأول بزمن بلغ 59 ثانية و81 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق سبع ثوانٍ ونصف ثانية عن زميله في المنتخب عبدالعزيز الكندي الذي توج بالمركز الثاني.

وواصلت لاعبات الدولة تألقهن على صعيد منافسات رمي القرص ودفع الجلة، ببسط هيمنتهن شبه الكاملة على منصات التتويج، بعد أن حققت الشقيقتان شيخة وشمسة سلطان المركزين الأول والثاني في منافسات رمي القرص للفئة العمرية تحت 20 عاماً، قبل أن تحتكر اللاعبات الإماراتيات كامل منصة التتويج في منافسات دفع الجلة لفئة السيدات، بفوز أنصاف النعيمي بالمركز الأول برمية بلغت 5.63 أمتار، ونالت ثريا الزعابي الفضية برمية بلغت 4.41 أمتار، وذهبت البرونزية لسعاد الحماد بمسافة 3.75 أمتار.

وعلى صعيد الفضة، اكتفى لاعب المنتخب الوطني محمود الكعبي بنيل المركز الثاني في منافسات دفع الجلة للرجال برمية بلغت 11.49 متراً، متأخراً بفارق 44 سنتيمتراً عن اللاتفي ديميتري سيلوفس الذي توج بالذهبية.

وفي بقية منافسات ألعاب القوى، حقق لاعب المنتخب الوطني أحمد الحوسني برونزية رمي القرص رجال لفئة «تي 32-33»، قبل أن يضيف أحمد النقبي برونزية منافسات رمي القرص رجال للفئة «إف 34»، واتبعت ببرونزية لمريم المطروشي في دفع الجلة سيدات لفئة «إف 37-38»، وأسدل الستار ببرونزية 1500 متر مضمار كراسي متحركة حققها يحيى البلوشي.

وفاز منتخب تنس الطاولة المكون من يوسف راشد، ومحمد جعفر، بالميدالية البرونزية، عقب فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على منتخب ماليزيا «2-صفر»، فيما ذهبت الميدالية الذهبية لمصلحة منتخب كازاخستان بعد فوزه بالنتيجة ذاتها على منتخب كوريا الجنوبية.

واكتفى سباحو الإمارات، بنيل ميدالية فضية، وبرونزية في منافسات السباحة، بعد أن حقق سعيد أحمد المركز الثاني في منافسات 50 متر ظهر رجال للفئة العمرية فوق 35 عاماً، قبل أن تشهد الفئة العمرية ذاتها حصد ثاني الشحي برونزية مسافة 50 متر حرة.