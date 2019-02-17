الامارات | مهمة صعبة لممثلتي العرب في «تنس دبي 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة صعبة لممثلتي العرب في «تنس دبي 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت قرعة النسخة الـ19 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات المحترفات، التي أقيمت، أمس، في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة في منطقة القرهود، مواجهات صعبة لممثلتي العرب في الدور الأول من النسخة التاسعة عشرة للبطولة، بعد أن وضعت التونسية أنس جابر المصنفة الـ56 على العالم في اختبار صعب أمام المصنفة الـ25 عالمياً الكرواتية دونا فيكيش، فيما تواجه المصنفة 406 على العالم العمانية فاطمة النبهاني، الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 64 عالمياً.

ولن تكون أيضا مهمة المصنفات الأوليات على العالم، سهلة لبلوغ ربع النهائي، إذ قد تواجه حاملة اللقب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في الدور الـ16 المصنفة الـ12 في البطولة، والـ15 على العالم الإسبانية غاربيني موغروزو، في حين قد تجد المصنفة الأولى في العالم، نعومي أوساكا نفسها في اختبار النجمة الصاعدة الإستونية، أنيت كونتافيت، المصنفة الـ20 على العالم، والساعية لمواصلة ارتقائها السريع بالتصنيف العالمي.

وعلى الجهة الأخرى من المجموعة الأولى، تبدو مهمة بطلة دبي 2015، الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثالثة على العالم أكثر سهولة للذهاب أبعد من ربع النهائي، خصوصاً أنها لن تواجه خلال الأدوار الأولى أياً من المصنفات العشرين الأوليات باستثناء مواجهة محتملة مع المصنفة الـ24 على العالم، الأوكرانية ليز تسورينكو.

وبصورة مغايرة، تبدو مهمة حاملتي لقب دبي لعامي 2011 و2016: الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة العاشرة عالمياً، والإيطالية سارة إيراني، الساعية لاستعادة تألقها والتعافي من الإصابة، صعبة، بسبب مواجهتهما المحتملة في ربع النهائي، في ظل مواجهات صعبة لهما في الدور الأول، والتي ستجمع إيراني مع مواطنتها كاميلا جورجي المصنفة 27 على العالم، تقابلها مواجهة فوزنياكي مع اللاعبة الأسترالية ثامنثا ستروسير، صاحبة الرقم القياسي في دبي لأقوى إرسال، تخطى في سرعته، عام 2012، حاجز 211 كيلومتراً في الساعة.

ومن المواجهات المحتملة بحسب القرعة في ربع النهائي، وعلى صعيد المجموعة الثانية، يتوقع أن تلتقي المصنفة السادسة على العالم الألمانية إنجليك كيربير، مع المصنفة العاشرة في البطولة، و12 على العالم، النجمة الصاعدة اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا.

حضر مراسم القرعة النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات تنس دبي، صلاح تهلك، وممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات، دونا كيلسو، وعضو مجلس إدارة اتحاد التنس في الدولة، روبيرتا كلاريسي، ونجمات التنس العالميات اللاعبات: التشيكية بيترا كفيتوفا، والدنماركية كارولين فوزنياكي، والكندية يوجين بوشارد.

مواجهة ثأرية متوقّعة بين أوساكا وسفيتولينا

أفرزت قرعة البطولة لقاءات سهلة على الورق للمصنفات العالميات في الدور المقبل، إلا أن ذلك قد يتغير بوصول البطولة إلى الدور ربع النهائي، إذ ووفقاً للقرعة من المتوقع أن تشهد المجموعة الأولى مواجهة ثأرية، تجمع المصنفة الأولى على العالم اليابانية أوساكا نعومي، مع حاملة لقب دبي للعامين الماضيين، والمصنفة السابعة عالمياً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، خصوصاً أن أوساكا ودّعت نسخة 2018، على يد سفيتولينا في ربع النهائي، عقب الخسارة بواقع مجموعتين دون رد «2-6 و4-6».

اللاعبة التونسية أنس جابر تصنيفها على العالم 56، بينما العمانية فاطمة النبهاني تصنيفها 406.

قرعة البطولة جنبت، بشكل عام، المصنفات الأوليات على العالم المواجهات الصعبة في الدور الأول.