شكرا لقرائتكم مدرب الاتحاد السكندري: أداء الهلال كان رائعاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حلمي طولان، مدرب الاتحاد السكندري المصري أن مباراة الهلال بكأس زايد للأندية الأبطال كانت صعبة داخل الملعب، خاصة أن الفوارق بين الفريقين كبيرة للغاية.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الأداء الجماعي للهلال السعودي رائع جداً. وأضاف أن فريقه قدم أداء جيدا في ظل الإمكانيات المتاحة وكرة القدم بها كل شيء وهناك لقاء إياب في الإسكندرية.

ووضع فريق الهلال السعودي قدما في الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد عقب فوزه على ضيفه الاتحاد السكندري المصري 3 - صفر يوم السبت في ذهاب دور الثمانية بالبطولة.