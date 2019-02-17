شكرا لقرائتكم البرازيل تستعد لكوبا أميركا بمواجهتي بنما والتشيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين ضد بنما والتشيك خلال شهر مارس المقبل استعدادا لكأس كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

وتلتقي البرازيل مع بنما في 23 مارس في مدينة بورتو البرتغالية، قبل أن تتوجه إلى براغ لمواجهة المنتخب التشيكي على أن يعلن المدرب تيتي عن أسماء اللاعبين المدعوين لخوض هاتين المباراتين يوم 28 فبراير في ريو دي جانيرو.

ومن المرجح عدم تواجد نجم المنتخب ونادي باريس سان جرمان نيمار الذي يتعافى من إصابة في مشط القدم ويأمل بالعودة الى الملاعب في الأسبوع الأول من أبريل المقبل كما أعلن اللاعب بنفسه.

وتغلب المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي في المباريات الأربع التي جمعت بينهما حتى الان.