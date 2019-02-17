شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: استبعاد ملعب السلام من استضافة بطولة الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد، المتحدث باسم اتحاد الكرة، إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 استقرت على استبعاد ملعب السلام، مشيرا إلى أن قرعة البطولة ستقام 12 أبريل المقبل تحت سفح الهرم.

وأضاف مجاهد فى تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "من البداية قدم اتحاد الكرة 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائى وتم استبعاد استاد السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي".

وأضاف: "الملاعب الستة هى القاهرة الدولى والدفاع الجوى، والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد"، موضحا أن تشكيل اللجان تم بمعرفة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل مدير البطولة.