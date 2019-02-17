شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وسموحة والشمس فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 38 /20، فى إطار الجولة الـ21 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019.

شهدت هذه الجولة فوز كل من: مدينة نصر على المنصورة 16 /8، والنصر على أصحاب الجياد 19 /18، وسبورتنج على المعادى 31 /29.

فيما شهدت نفس الجولة أيضا فوز كل من: سموحة على السنطة بنتيجة 60 /14، والشمس على هليوليدو بنتيجة24 /9.