شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وسموحة والشمس فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 38 /20، فى إطار الجولة الـ21 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019.
شهدت هذه الجولة فوز كل من: مدينة نصر على المنصورة 16 /8، والنصر على أصحاب الجياد 19 /18، وسبورتنج على المعادى 31 /29.
فيما شهدت نفس الجولة أيضا فوز كل من: سموحة على السنطة بنتيجة 60 /14، والشمس على هليوليدو بنتيجة24 /9.
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