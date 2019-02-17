شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 16 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

شهد اليوم السبت 16 / 2 / 2019 اقامة مباراتين في الجولة 22 من مسابقة الدوري العام ، حيث فاز الإسماعيلي علي النجوم بثلاثة أهداف لهدافين، فيما فاز الأهلي علي الإنتاج بهدف نظيف .

واستمر الزمالك في صدارة بطولة الدورى برصيد 48 نقطة ، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ورفع الاهلي رصيدة الي 42 نقطة بعد الفوز اليوم ويواصل التسلل إلى المركز الثاني .

ورفع الاسماعيلي رصيده الي 27 نقطة ليحتل المركز الثامن .

وجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم السبت، كالتالى: