شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى : طرد محمود حمادة لاعب الإنتاج أمام الأهلى غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشناوى الخبير التحكيمى خلال مداخلته مع ستوديو أون سبورت أف أم، أن حالة طرد محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربى خلال لقاء فريقه أمام الأهلى غير صحيحة.

وأكد الشناوى أن محمود حمادة قام بنفس فعل رمضان صبحى لاعب الأهلى ، لذا كان يتعين على الحكم محمد الحنفى انذار اللاعبين معا أو طردهما معا ، وليس طرد لاعب وإنذار الآخر.

كان الأهلى قد نجح فى تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمرو السولية فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى .