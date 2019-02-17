اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 16 / 2 / 2019

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادى الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها غدًا الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي.

فى خط الدفاع عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز.

فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -محمد حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما - محمد ابراهيم - احمد مدبولي - ايمن حفني - احمد زيزو.

في خط الوسط حميد احداد - عمر السعيد - خالد بو طيب في خط الهجوم.

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحى وإبراهيم حسن للإصابة وحازم إمام للإيقاف، محمود عبد العزيز وعمر صلاح ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.

الزمالك يكشف حجم إصابة حازم إمام

كشف مصدر مطلع بالزمالك حجم إصابة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق والذى يغيب عن مباراة إنبى، المقرر لها غدا الأحد على ملعب بتروسبورت، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف.

وأوضح المصدر ذاته أن الظهير الأيمن للزمالك يعانى من إصابة بالتهابات فى الركبة تسببت فى غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نصر حسين دالجزائرى فى الكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ويخضع حازم إمام حاليا لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة الحالية لتجهيزة للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبى.