اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 16 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 16 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها خروج إبراهيم حسن للإصابة ومحمد عنتر للرؤية الفنية من مواجهة إنبى.
إبراهيم حسن وعنتر خارج قائمة الزمالك أمام إنبى
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادى الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها غدًا الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.جاءت قائمة الزمالك كالتالي:
محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي.
فى خط الدفاع عبد الله جمعه - بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز.
فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -محمد حسن - محمود كهربا - يوسف اوباما - محمد ابراهيم - احمد مدبولي - ايمن حفني - احمد زيزو.
في خط الوسط حميد احداد - عمر السعيد - خالد بو طيب في خط الهجوم.
ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى فتحى وإبراهيم حسن للإصابة وحازم إمام للإيقاف، محمود عبد العزيز وعمر صلاح ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام لأسباب فنية.
الزمالك يكشف حجم إصابة حازم إمام
كشف مصدر مطلع بالزمالك حجم إصابة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق والذى يغيب عن مباراة إنبى، المقرر لها غدا الأحد على ملعب بتروسبورت، فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف.
وأوضح المصدر ذاته أن الظهير الأيمن للزمالك يعانى من إصابة بالتهابات فى الركبة تسببت فى غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام نصر حسين دالجزائرى فى الكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ويخضع حازم إمام حاليا لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة الحالية لتجهيزة للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد مباراة إنبى.
تقرير روسى يحسم أزمة تعديل عقد كهربا فى الزمالك
ربطت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك، تعديل عقد محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض بتقرير تحليل الأداء الخاص باللاعب من الشركة الروسية المتعاقد معها النادى الأبيض هذا الموسم لتحليل أداء الفريق حيث وضعت إدارة قطاع الكرة بالقلعة البيضاء بعض الشروط أمام كهربا لتحقيقها من أجل زيادة المقابل المالى لعقده منها معدل تسجيل الأهداف وصناعة الفرص التهديفية لزملائه من أجل ضمه مع لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء والذى يأتى على رأسهم من اللاعبين المحليين طارق حامد لاعب وسط الفريق.
كما حرصت إدارة قطاع الكرة بالزمالك على الحديث مع كهربا وأكدت له بأنه مُطالب بمواصلة الاجتهاد مع الفريق لإخراج اللاعب من نوبة الحزن التى انتابته عقب الفرص التى أهدرها فى المواجهة الأخيرة أمام نصر حسين داى بالكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 ما أدى إلى استمرار الأبيض فى مؤخرة المجموعة الرابعة بالبطولة الأفريقية بنقطة وحيدة فى المجموعة التى يتصدرها الفريق الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى بـ3 نقاط ومثله بترو أتلتيكو الأنجولى.
جروس يُفضل استمرار "الونش" فى قيادة الدفاع فى مواجهة إنبى
يفضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار محمود حمدى "الونش" فى قيادة الدفاع بجوار محمود علاء أمام إنبى، فى المباراة المقرر لها غدا الأحد، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز.
وتعرض جروس لانتقادات بعد التعادل الأخير مع نصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية ومن بينها تلك ما يخص إعادة الونش على حساب محمد عبد الغنى فى مواجهة بطل الجزائر خاصة فى ظل جاهزية الأخير أكثر من الأول وأدائه بشكل جيد فى مباراة النجوم بالدورى بعدما شارك الونش فى المباراة التى سبقتها أمام جورماهيا الكينى وتحمل جزء كبير من مسئولية رباعية الفريق الكينى التى استقبلها أبناء ميت عقبة بالكونفدرالية.
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