1500 مباراة وتفوق تاريخي ضمن 6 ملامح من فوز الأهلي على الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا بهدف دون رد على الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت ضمن الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري العام.

الأهلي أصبح رصيده 42 نقطة ليواصل الأحمر مطاردته فريق بيراميدز- وصيف الجدول - بعدما أصبح الفارق ثلاث نقاط، كما أصبح الفارق مع الزمالك متصدر المسابقة 6 نقاط.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ملامح فوز الأهلي على الإنتاج في الدوري:

- تألق السولية

واصل عمرو السولية لاعب وسط الأهلي تألقه منذ تولي الأوروجوياني مارتن لاسارتي القيادة الفنية للمارد الأحمر.

صاحب الـ29 عامًا سجل هدفه الثالث مع الأهلي هذا الموسم حيث كان قد افتتح أهدافه بالتسجيل أمام سيمبا التنزاني في مباراة جاءت ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كما سجل السولية هدفًا أمام وادي دجلة في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري.

- الانتصار السادس

حقق الأهلي انتصاره السادس على التوالي ليواصل أرقامه القياسية في عدد الانتصارات المتتالية هذا الموسم في مسابقة الدوري.

الأهلي حطّم رقمه السابق والذي تحقق هذا الموسم من خلال الفوز في خمس مباريات متتالية لكن مع لاسارتي كتب الانتصار السادس على التوالي من خلال الفوز على سموحة، ومصر المقاصة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود وأخيرًا الإنتاج الحربي.

- شباك نظيفة

للمرة الرابعة يخرج الأهلي بشباك نظيفة منذ تعيين لاسارتي من أصل سبع مباريات في مسابقة الدوري.

الأحمر خرج بشباك نظيفة في مباريات سموحة والمقاصة وحرس الحدود وأخيرًا الإنتاج، في المقابل استقبلت شباكه أربعة أهداف في ثلاث مباريات أمام كل من بيراميدز ووادي دجلة وإنبي.

- 1500 مباراة

خاض الأهلي مباراته الـ1500 في مسابقة الدوري، حقق خلالها الأحمر الفوز في 1005 مباراة مقابل 337 تعادل، وتلقى الأحمر الخسارة في 158 مباراة.

واستطاع الأهلي خلال مبارياته الـ1500 أن يسجل 2656 هدفًا، واستقبلت شباكه 928 هدفًا.

- عقدة للإنتاج

واصل الأهلي مسلسل تفوقه على الإنتاج الحربي من حيث النتائج في مسابقة الدوري، حيث تقابل الطرفين في 15 مناسبة سابقة، انتهت 10 مباريات بفوز الأحمر مقابل خمس تعادلات.

آخر تعادلات الأهلي أمام الإنتاج كانت في الأسبوع الخامس خلال مباراة الدور الأول بالنسخة الحالية، بينما كان أعلى نتيجة يحققه الأحمر من خلال الفوز بنتيجة (3-1) في مباراة الدور الأول بنسخة (2013 - 2014).

- لا فوز لمختار

على خطى فريقه الإنتاج، واصل مختار مختار المدير الفني للفريق فشله في تحقيق نتيجة الفوز أمام الأهلي للمباراة الـ19 في بطولة الدوري.

مختار تلقى الخسارة رقم 12 في بطولة الدوري مقابل سبع تعادلات ليفشل في تحقيق نتيجة الفوز على الأهلي حتى الآن.