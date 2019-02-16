اونلاين | رابط شغال مباراة الزمالك ضد انبي (رابط سريع) في الدوري المصري

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رابط شغال مباراة الزمالك ضد انبي (رابط سريع) في الدوري المصري

سيحاول فريق الزمالك الخروج من موقعة إنبي في ملعب بتروسبورت مساء يوم غد الأحد بالفوز لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة في بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

رابط شغال مباراة الزمالك ضد انبي (رابط سريع) في الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن بيراميدز الثاني و6 نقاط عن الأهلي الثالث في المسابقة المشتعلة هذا الموسم.

رابط شغال مباراة الزمالك ضد انبي (رابط سريع) في الدوري المصري

وتلتقون مع موقعة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السادسة مساء يوم غد بتوقيت مصر ، السابعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تذاع مباراة الفارس الأبيض والفريق البترولي عبر قناتي أون سبورت On Sport، وقناة نايل سبورت Nile.

رابط شغال مباراة الزمالك ضد انبي (رابط سريع) في الدوري المصري

وكانت آخر مواجهات الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس أمام النجوم وفاز الأبيض بهدف أيمن حفني.

رابط شغال مباراة الزمالك ضد انبي (رابط سريع) في الدوري المصري

أما فريق إنبي بقيادة فنية مصرية لعلي ماهر قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجيت صاحب المركز الأخير.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الزمالك 48 نقطة.

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 42 نقطة

4- مصر المقاصة 31 نقطة.

5- المقاولون العرب 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي 31 نقطة.

7- المصري 29 نقطة.

8- الإسماعيلي 27 نقطة.

9- طلائع الجيش 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- حرس الحدود 25 نقطة.

12- الاتحاد 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة.

15- النجوم 21 نقطة.

16- إنبي 21 نقطة.

17- وادي دجلة 20 نقطة.

18- بتروجت 19 نقطة.

تتابعون البث الحي والمباشر للزمالك وانبي قبل المباراة بقليل..