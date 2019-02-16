رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 16-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 16-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة قوية أمام نظيره جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم غد الأحد، ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث المباراة، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الفريق الملكي في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة المتصدر في الليجا من 10 نقاط إلى 6 نقاط فقط.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*رونالدو يفسد إنتقال مبابي إلى القلعة البيضاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أفسد صفقة إنتقال الفرنسي كيليان مبابي لنادي ريال مدريد الإسباني في عام 2017 عندما كان رونالدو لاعبًا في صفوف الريال.

وقالت صحيفة "دايلي ريكورد" أن مبابي فضّل الإنضمام لباريس سان جيرمان ورفض الريال، بعدما علم برغبة فلورنتينو بيريز بجعله يلعب بمفرده في الملعب بدلًا من اللعب مع رونالدو.

ويُعد مبابي عاشقًا للنجم رونالدو حيث التقط اللاعب الفرنسي صورة له مع رونالدو عندما كان الأول صغيرًا بالعمر وبالتحديد من 12 عامًا.

ويذكر أن مبابي في صيف 2017 أرتبط اسمه بالإنتقال لريال مدريد أو مانشستر يونايتد الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي عندما كان لاعبًا في صفوف نادي موناكو الفرنسي.

*سولاري يتحدث عن مسيرة مع ريال مدريد

تحدث سانتياجو سولاري مدرب نادي ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة يوم غد الأحد ضد جيرونا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال سولاري في تصريحات صحفية :"خلال هذه الفترة في هذا الموسم سوف يكون الفوز محفز جداً ومهم وحاسم للفريق، نحن جميعاً مستعدين لهذه الفترة ولدينا الرغبة للفوز".

وأضاف سولاري: "يوم غد نريد الدخول للمباراة وهدفنا هو الفوز فقط، سوف نقدم كل شيء ضد جيرونا لتحقيق الفوز، جيرونا فريق جيد جداً في الليجا ودائماً مايخلق الخطر للفريق الذي يلعب ضده، نأمل بتحقيق فوز غداً وأن ونعطي الفرحة لجماهيرنا".

ورد على تجديد عقده: "أنا أفكر بالفريق فقط ، لقد جددت عقدي قبل ثلاث أشهر ولدي عقد حتى عام 2021.".

ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة بعدما نجح في تقليص الفارق مع برشلونه إلى 6 نقاط.

*مارسيلو يسعى للتخلص من دكة مدريد !

يسعى سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو إلى مستواه المعهود في السابق.

وابتعد البرازيلي عن المشاركة في مباريات فريقه منذ مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا وجاء ذلك نظرا لمستواه المتذبذب.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن المدير الفني لنادي ريال مدريد فضل مشاركة اللاعب سيرخيو ريجيلون على حساب مارسيلو نظرا للمستوى الجيد الذي يقدمه مع الفريق الملكي.

وأشارت الصحفية، إلى أن مارسيلو مطالب بالعودة إلى مستواه الذي ظل يقدمه مع كافة المدربين في ريال مدريد وتجاوز لعنة الإصابات.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة قوية أمام نظيره جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم غد الأحد، ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث المباراة، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

*جاريث بيل يرفض الرحيل حتى يثبت قدماه مع الملكي

رفض الويلزي جاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد، عروضاً جادة للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وجاء ذلك لرغبة بيل في إثبات أحقيته بالتواجد داخل صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن ريال مدريد تلقى عرضين من تشيلسي ومانشستر يونايتد، لضم جاريث بيل خلال الصيف القادم، لكن النجم الويلزي سيرفضهما وسيتمسك بالبقاء في صفوف الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن عقد جاريث بيل لن ينتهي إلا بعد ثلاث سنوات ونصف، وأن اللاعب الويلزي يعاني من لعنة الإصابات التي تلاحقه بين الحين والآخر.

وأبتعد بيل عن المشاركة مع سانتياجو سولاري، حيث يفضل عليه لوكاس فاسكيز لقيادة الجهة اليمنى، وأضطر المدرب من عدم الاعتماد على الويلزي نظرا لعدم قيامه بالواجبات الدفاعية على أكمل وجه.

ويستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة قوية أمام نظيره جيرونا ومن المقرر إقامتها يوم غد الأحد، ويحتضن ملعب سانتياجو برنابيو أحداث المباراة، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.