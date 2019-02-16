رياضة | مارتن لاسارتي يطلب مدافع جديد لتدعيم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يطلب مدافع جديد لتدعيم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من مجلس إدارة ناديه التعاقد مع مدافع جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى مارتن لارساتي إلى تدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل على الرغم من التعاقد مع ياسر إبراهيم من سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الماضي.

وأبلغ مارتن لاسارتي إدارة الأهلي أن وجود ياسر إبراهيم وسعد سمير فقط في خط دفاع الفريق أمر غير جيد في ظل إصابات رامي ربيعة المتكررة ومحمد نجيب الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

ووعدت إدارة النادي الأهلي مارتن لاسارتي بتنفيذ طلباته الفنية بنهاية الموسم وتدعيم الفريق بأكثر من لاعب ليس في خط الدفاع فقط.

وكان الأهلي فاز اليوم على الإنتاج الحربي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري.