رياضة | محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهيره

حرص الدولي المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على توجيه رسالة جديدة إلى جمهوره.

ونشر محمد صلاح صورة جاء فيها: "4 مصادر يمكن أن تغير مثل أمة أو شعب تعاليم المنزل، تعاليم دار العبادة، تعاليم المدرسة، وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب".

تعرض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لهجوم جديد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بزعم أنه يمثل للحصول على ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع "إتش آي تي سي" البريطاني، إن موجة غضب كبيرة اجتاحت قبل أسابيع مواقع اجتماعية بسبب ما وصفوه بـ"إدعاء محمد صلاح السقوط للحصول على أخطاء".

وخرج منتقدو محمد صلاح للهجوم مرة أخرى بعد أن تعرض لاعب وست بروميتش ألبيون، دوايت جايل للإيقاف، عقب اعترافه بـ"التحايل" أمام نوتنجهام فورست، الثلاثاء الماضي، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وعبر عدد من المتابعين عند دهشتهم لإيقاف جايل بسبب التمثيل وفي المقابل "غض البصر" عن لاعبين آخرين، متهمين بالتحايل وفي مقدمتهم محمد صلاح

وقال أحد المشجعين لفريق وست بروميتش المحترف به أحمد حجازي "غريب أن يتم توقيف جايل في وقت يغطس فيه صلاح طوال الموسم ولا يواجه أي عقوبة".

يوفنتوس يصدم محمد صلاح رسميا ويجامل نيمار وميسي

كشف نادي يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي عن موقفه من ضم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح فابيو باراتيسي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أن باولو ديبالا إذا رحل عن الفريق فلن يأتي إلا ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني كبديل له وليس محمد صلاح.

وأضاف المدير الرياضي ليوفنتوس في تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس لن يمانع في رحيل ديابالا لكنه متمسك بالنادي.

وتابع باراتيسي: "يمكن لميسي أو نيمار فقط تعويض رحيل ديبالا لكنه سيبقى معنا فهو موجود معنا وحال مشاركته تشعر بتأثيره دائمًا".

كانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس في ضم صلاح مقابل 175 مليون جنيه استرليني، فيما سينتقل ديبالا للنادي الإنجليزي.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو