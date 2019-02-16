رياضة | سامي قمصان: الأهلي يخوض مباريات الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامي قمصان: الأهلي يخوض مباريات الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي مساء اليوم .

وأكد المدرب المساعد للأهلي أن الفريق يخوض مباريات الدوري تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط للوصول إلى قمة جدول الدوري .