رياضة | لايبزج ينعش حظوظه الأوروبية بالفوز على شتوتجارت

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أنعش فريق لايبزج حظوظه الأوروبية بفضل الفوز على ملعب مضيفه شتوتجارت 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على ضيفه هانوفر 3 /صفر وفولفسبورج على ضيفه ماينز 3 /صفر وتعادل شالكه مع فرايبورج سلبيا.

وعلى ملعب مرسيدس بنز ارينا، تقدم لايبزج بهدف حمل توقيع يوسف بولسن في الدقيقة السادسة ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك ستيفين زوبير التعادل لشتوتجارت من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل مارسيل سابيتسر الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 68 ثم أحرز يوسف بولسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 41 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد شتوتجارت عند 15 نقطة في المركز الثالث من القاع.

فولكسفاجن أرينا فاز فولفسبورج على ضيفه ماينز بثلاثة اهداف دون رد.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم للمركز الخامس وتوقف رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم ساسا كيشاريفيتش بهدف لفولفسبورج في الدقيقة الرابعة ثم أضاف فوتر فيجورست الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69 قبل أن يختتم روبن كنوخ التسجيل في الدقيقة 76.

وعلى ملعب راين نيكار ارينا فاز هوفنهايم على هانوفر بثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت أهداف هوفنهايم بتوقيع جويلاينتون كاسيو دي ليرا وإسحاق بلفوضيل وكريم ديميرباي في الدقائق الرابعة و14 و80.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 33 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.