رياضة | مركز شباب حلوان الجديدة يتوج ببطولة الجمهورية لكرة اليد للإعاقات الذهنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب حلوان الجديدة يتوج ببطولة الجمهورية لكرة اليد للإعاقات الذهنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج اليوم مركز شباب حلوان الجديدة بلقب بطولة الجمهورية لكرة اليد للإعاقات الذهنية موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري برئاسة المهندسة أمل مبدي.

وفاز مركز شباب حلوان الجديدة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني مركز شباب حلمية الزيتون، فيما فاز بالمركز الثالث مركز شباب الجزيرة.

وتقام بطولة الجمهورية لكرة اليد بنظام الذهاب والإياب علي ٣ دورات مجمعة، ومدة كل مباراة ٣٠ دقيقة علي شوطين، يحصل الفريف الفائز علي نقطتين، ونقطة واحدة في حالة التعادل.