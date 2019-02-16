شكرا لقرائتكم خبر عن فبراير الأسود يقلب أحلام جماهير بروسيا دورتموند إلى كوابيس والان مع التفاصيل

الخليج 365- نجح الفريق الاول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند في تحقيق نتائج إيجابية رائعة في بداية الموسم على جميع الأصعدة وفي البطولات المختلفة حيث تصدر الفريق بطولة الدروي الألماني الممتاز لكرة القدم كما أنهم نجحوا في عبور دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لكن سرعان ما إنقلبت هذه الأحلام الوردية إلى كوابيس خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الأداء المخيب والنتائج السلبية التي حققها الفريق في بعض البطولات وبدأت الجماهير تخشى تحول كلي في مستوى اللاعبين بعد البداية المثالية.

وعلى الرغم من أن جماهير أسود الفيستيفال يطمحون في الفوز بلقب البوندسليجا الغائب عن خزائن الفريق منذ سبعة ستوات كاملة والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا وتحقيق إنجاز عام 2013 جاء شهر فبراير بأنباء حزينة نستعرضها لكم في التقرير التالي :-

ضبابية لندن

أولى المعارك التي خسرها الفريق في شهر فبراير الخسارة المذلة التي تعرض لها الفريق على يد توتنهام هوتسبيرز الأنجليزي في مدينة الضباب لندن ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم حيث لم يصمد الفريق أمام السبيرز أكثر من شوط واحد وإستقبل في المشهد الثاني ثلاثية كاملة.

ليعود رجال فافر من الأراضي الأنجليزي محملين بخيبة أمل كبيرة بعد أن أصبح حلم التأهل معلق أدراج الرياح خاصةً أنه يتوجب على رفقاء ماركو رويس الفوز في مباراة الإياب على ملعبهم سيجنال إيدونا بارك بفارق أربعة أهداف على الأقل لضمان عبور دور الستة عشر مع التأكيد على ضرورة عدم تلقي شباكهم أي أهداف.

ضياع حلم التتويج بالكأس

ثاني اللطمات التي تعرض لها بروسيا في فبراير الأسود خسارة لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد الخسارة أمام فيردر بريمن يوم الخامس من الشهر الجاري لحساب مباريات دور الستة عشر في مباراة مثيرة إنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الأشواط الأصلية.

وإتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين تمكن الفريقان خلالهما في تسجيل أربعة أهداف خلال نصف ساعة فقط ليدخل الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء 120 دقيقة من اللعب بالتعادل الإيجابي 3-3 ليخرج رجال فافر بالخسارة 4-2 ويضيع من بين أيديهم فرصة الحصول على اللقب الأول هذا الموسم.

تعثرات البوندسليجا

وحتى يتواصل مسلسل فبراير الأسود سقط أسود الفيستيفال في الشهر الجاري أكثر من مرة بالدوري الألماني ونزفوا الكثير من النقاط البداية كانت في الجولة العشرين أمام فرانكفورت حيث لم يحافظ الفريق على تقدمه وسقط في فخ التعادل ليخسر الفريق نقطتين في سباق الصدارة.

وفي اللقاء التالي إستضاف دورتموند هوفنهايم على ملعبه ووسط جمهوره معقل سيجنال إيدونا بارك وتمكن الفريق بالفعل من تسجيل ثلاثة أهداف حتى الدقيقة الخامسة والسبعين لكن هوفنهايم نجح في قلب الطاولة وعادوا ثلاثية قاتلة خلال إثني عشر دقيقة ليسقط الفريق في فخ التعادل الثاني علي التوالي ليخسر الفريق أربعة نقاط.

ونجح بايرن ميونخ في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط بعد فوزه على أوجسبورج يوم أمس الجمعه بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث تنتظر دورتموند مباراة قوية أمام نورنبيرج يوم الأثنين المقبل وفي حالة التعثر للجولة الثالثة سوف يصبح الفريق مهدداً بخسارة الصدارة لمصلحة الغريم اللدود والتقليدي وحرمان أنصاره من فرحة اللقب الغائب منذ سبعة أعوام.

ليبقى السؤال واضحاً هل يقدر دورتموند على تصحيح المسار خلال ما تبقي من شهر فبراير الذي خاض فيه الفريق أربعة مباريات ولم ينجح في تحقيق أي فوز ام أن الموسم سوف ينتهي مبكراً بعد البداية الإستثنائية والرائعة ؟ الأيام المقبلة ستجيب.