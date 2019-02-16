شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك أمام انبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- : يواجه غدا الأحد الموافق 17-2 -2019 نادى الزمالك المصرى بقيادة كريستيان جروس نظيرة نادى انبي في اطار الجولة 22 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز في تمام الساعة السادسة مسائا. و أعلن كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة انبي غدا و شهدت التشكيلة وجود أحمد مصطفي زيزو اخر صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوى و رجوع كلا من بهاء مجدى و محمد حسن وأيمن حفنى و أحمد مدبولي و محمد ابراهيم و جائت القائمة كالاتى : حراسة المرمى : محمود جنش - عماد السيد خط الدفاع : محمود حمدى الونش - بهاء مجدى - محمود علاء - عبد الله جمعة - محمد عبد الغنى - حمدى النقاز خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - يوسف أوباما - محمود كهرباء - محمد حسن - أيمن حفينى - أحمد مدبولي - أحمد مصطفي زيزو - محمد ابراهيم خط الهجوم : حميد أحداد - خالد بو طيب - عمرو السعيد

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