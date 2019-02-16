شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يتخطي توريس ويصبح خامس هدافي أتليتكو مدريد في التاريخ والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_قاد المهاجم الفرنسي "أنطوان جريزمان"، فريقه الإسباني "أتليتكو مدريد"، إلي فوز صعب علي نظيره رايو فايكانو بهدف نظيف، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز. وبهذا الفوز رفع "أتليتكو مدريد" رصيده 47 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الليجا. وبتسجيل جريزمان هدف الفوز رفع رصيده إلي 12 هدفا يحتل بهم المركز الخامس في ترتيب الهدافين. وتخطي جريزمان أسطورة "أتليتكو مدريد"، والكرة الإسبانية في قائمة هدافي الأتلتي عبر التاريخ، حيث أحتل المركز الخامس برصيد 130 هدفا. وفيما يلي نستعرض باقي قائمة الهدافين في تاريخ الفريق. 1_لويس أراجونيس يتصدر القائمة برصيد 172 هدفا 2_أدريان أسكوديرو 169 هدفا 3_كامبوس 146 هدفا 4_جوزيه جاراتي 136 هدفا 5_جريزمان 130 هدفا 6_توريس 129 هدفا

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