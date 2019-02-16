شكرا لقرائتكم خبر عن نيل لينون : أنا أول من توقع انفجار موهبة فان دايك والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_أشاد مدرب سيلتيك السابق "نيل لينون" بمستوي المدافع الدولي الهولندي "فيرجل فان دايك"، وتطور مستواه الملحوظ خلال الفترة الماضية.

وقد تنبأ "لينون" بمستقبل مشرق لقلب دفاع ليفربول الإنجليزي الحالي "فان دايك".

وقال "لينون" "لقد أخبرت "فان دايك" أنه لن يبقي طويلا مع سيليتك، وأنه سينتقل لفريق كبير في المستقبل القريب".

وأردف" لقد أظهر الموهبة مبكرا، وبدا واضحا أنه لديه مستقبلا كبيرا".

وأختتم " "دايك" حاليا هو أفضل مدافع في العالم، لقد أجبر الجميع علي احترامه والاعتراف بموهبته في فترة قصيرة".

وقاد "لينون" فريق سيلتك الاسكتلندي في الفترة بين 2011 و 2017، وهي نفس الفترة التي لعب فيها الهولندي في صفوف الفريق.

وقد انتقل "فان دايك" من صفوف سيليتك إلي صفوف "ساوثهامبتون"، قبل الانتقال لليفربول مقابل 75 مليون استرليني، ليقود الفريق إلي نهائي دوري أبطال أوروبا في أول موسم له.