شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة إنجلترا يوضح سبب تراجع مستوي سانشيز والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_تحدث "بول ميرسون"، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، حول تراجع مستوي نجم مانشستر يونايتد "أليكسيس سانشيز"، واختلاف مستواه عن فترته مع أرسنال.

وقال "ميرسون"، "نحن جميعا نشتاق لرؤية "سانشيز" لذي عرفناه، أعتقد أن الجميع بحاجة له".

وأضاف" أعتقد أن سبب تراجع مستوي "سانشيز"، هو افتقاده للروح والشغف، الجوع والشغف هو الفارق بين لاعب كرة القدم وأخر، هم أهم شئ لدي لاعب كرة القدم".

ويعد "ميرسون" من المعجبين بالنجم التشيلي، وكان يراهن علي تألقه مع الشياطين الحمر.

وقد انتقل "سانشيز" إلي صفوف مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، ضمن صفقة تبادلية تقضي برحيل "ميختاريان لأرسنال، مقابل انتقال التشيلي لقلعة أولد ترافورد.