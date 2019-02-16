الان تتابع “كلوب” يزيد من حيرة جماهير ليفربول بشأن انتقال صلاح والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
وضع الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي حدا للتعاطي مع ما تداولته وسائل إعلام أوروبية بشأن “صفقة” تبادلية بين “الريدز” ويوفنتوس، ينتقل بموجبها النجم المصري، محمد صلاح، إلى “السيدة العجوز”.
وأوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة نجم ليفربول محمد صلاح مع الأرجنتيني، باولا ديبالا، نجم يوفنتوس في الوقت الحالي، حيث يتقدم “الحمر” بفارق النقاط على مانشستر سيتي في سباق صدارة البريميرليغ.
ويفضل المدرب الألماني عدم التعاطي مع موضوع الصفقة التبادلية في الوقت الحاضر، والتركيز مع صلاح وزملاؤه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر “كلوب” يزيد من حيرة جماهير ليفربول بشأن انتقال صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.