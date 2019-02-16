شكرا لقرائتكم خبر عن إيميليانو سالا ينتقل لمحطته الأخيرة فى الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت مراسم جنازة المهاجم الأرجنتينى إيميليانو سالا، الذي قضى في تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش الشهر الماضى- في مسقط رأسه بروجريسو السبت بحضور عائلته وسكان القرية وممثلى ناديى نانت وكارديف.

وكان جثمان سالا وصل إلى الأرجنتين على رحلة تجارية لشركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» الجمعة.

وشوهد وصول والد ووالدة سالا وشقيقته وبعض الاصدقاء قبل أن يلحق بهم محليون إلى مراسم التشييع التي حضرها أيضا المدير التنفيذى لنادى كارديف كين شوو والمدرب نيل وورنوك، في حين حضر عن نانت الأمين العام لويك موران والمدافع نيكولا بالوا.

وقال والد اللاعب الأرجنتينى والدموع تنهمر من عينيه: «سأراك قريبا يا حبيبى».

وقال نادى بروجريسو داينال ريبيرو لوكالة فرانس برس: «لقد كان سالا يمثل الكثير بالنسبة لنا. نحن قرية صغيرة وكان إيمى مشهورا، اللاعب الوحيد الذي مارس الاحتراف».

وتابع: «يستطيع الناس المرور أمام النعش لترك رسالة أو رسوم أو زهور». وكان سالا قد قضى في سن الثامنة والعشرين، إثر تحطم طائرة كانت تقله والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير، من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، إلى العاصمة الويلزية التي انتقل إلى فريقها كارديف سيتى المشارك في الدورى الإنجليزى.

وانتشلت جثة سالا من جزء من حطام الطائرة الصغيرة في منتصف الأسبوع الماضى، بينما لا يزال مصير الطيار ديفيد إيبوتسون مجهولا.

وأفاد تقرير لمسؤولين في الطب الشرعى خلال عرض أمام لجنة مكلفة البحث في أسباب وفاة سالا في إنجلترا الأسبوع الماضى، أن اللاعب قضى نتيجة إصابات في الرأس والجذع تعرض لها مع تحطم الطائرة. ولم يخض سالا أي مباراة بقميص ناديه الجديد، وأثارت وفاة المهاجم موجة تضامن واسعة معه، وتحيات قبيل مباريات كرة قدم في فرنسا وإنجلترا والمسابقات القارية الأوروبية هذا الأسبوع.