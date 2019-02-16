شكرا لقرائتكم خبر عن أندية البترول.. من «بُعبُع» الكبار للمنافسة على الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغيرت خريطة الكرة المصرية بالمسابقة المحلية هذا الموسم تغييراً جذرياً، حيث تبدلت مستويات ومراكز الأندية بشكل كبير عما كانت عليه فى مواسم عديدة سابقة.

فريق نادى بتروجت، الذى اعتاد تقديم كرة قدم ممتعة منذ صعوده للممتاز فى موسم 2006- 2007، وإحراج الكبار وتحقيق مراكز مميزة بجدول ترتيب المسابقة سمح له بالمشاركة فى بطولات الأندية الأفريقية فى عدة مناسبات، بات هو الفريق الذى يتذيل جدول ترتيب المسابقة فى الموسم الجارى عن جدارة وبات فى موقف لا يحسد عليه مقتربا بشدة من الهبوط لدورى القسم الثانى.

ويحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 19 نقطة مكتفياً بتحقيق 3 انتصارات فقط خلال مشواره بالمسابقة هذا الموسم، فى واحدة من كبرى مفاجآت الدورى الممتاز، حيث سبق أن خاض بتروجت منافسات الكونفدرالية فى نسختى 2010 و2015، كما دخل المربع الذهبى للدورى فى 4 مواسم سابقة.

ولم يختلف الأمر كثيراً عن الشقيق الأكبر لبتروجت فريق نادى إنبى، بطل كأس مصر موسمى 2004- 2005 و2010- 2011 ووصيف الدورى الممتاز فى 2004- 2005، وصاحب المشاركات العديدة فى المسابقات القارية من خلال بلوغ دورى أبطال أفريقيا 2006 والكونفدرالية فى نسخ 2007، 2009، 2012، 2013 و20106، حيث كان يحجز إنبى مقعداً ثابتاً فى المربع الذهبى للمسابقة المحلية خلال الألفية. إنبى يأتى فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 21 نقطة مقترباً هو الآخر من الهبوط للقسم الثانى، حيث لم يتذوق طعم الانتصار هذا الموسم سوى فى 4 مباريات فقط سيراً على خطى شقيقه الأصغر بتروجت.