شكرا لقرائتكم خبر عن «٩٠ دقيقة رايح جاى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دائماً ما تكون هناك قناعات من قِبَل مدربى كرة القدم بلاعبين محددين يرفضون خروجهم من الملعب بأى حال من الأحوال، باختلاف نتائج وسير المباريات، ولديهم ثقة كبيرة فى قدراتهم على التواجد داخل المستطيل الأخضر على مدار الـ90 دقيقة مع كل مواجهة، وكأنهم «فاسوخة» يستخدمونها دائماً لجلب الحظ وتحقيق الانتصارات.

وتظهر أسماء خمسة حراس بالدورى الممتاز من بين الأكثر مشاركةً فى عدد الدقائق مع أنديتهم بالمسابقة فى موسمها الجارى، وهو أمر معتاد وطبيعى بالاعتماد بشكل أساسى على حارس بعينه وعدم التغيير كثيراً فى هذا المركز الحساس، ويُعد الخماسى: أحمد عادل عبدالمنعم، حارس المقاصة، ومحمد أبوجبل، حارس عرين سموحة، ومحمد بسام، نظيرهما فى طلائع الجيش، وكذلك محمد صبحى مع الداخلية، ومحمد عبدالمنصف مع دجلة، هم الأكثر مشاركةً فى المسابقة، برصيد 1980 لكل منهم.

ويشارك خماسى الحراس فى هذا الرقم المحترف اليونانى فى صفوف فريق وادى دجلة، باسيليوس بوزاس، الذى شارك أيضاً فى 1980 دقيقة هذا الموسم فى 22 مباراة.

ويأتى فى المركز الثانى برصيد 1890 دقيقة فى 21 مباراة ستة لاعبين، هم السنغالى إبراهيما ناداى، لاعب دجلة، وعامر عامر، حارس الإنتاج الحربى، والسيد سالم، ظهير أيسر دجلة السابق والاتحاد السكندرى الحالى، ومحمد سمير، قلب دفاع المقاولون العرب، ونور السيد، لاعب ارتكاز الاتحاد، وأحمد عبدالرسول، مدافع بتروجت.

بينما يأتى فى المركز الثالث البرازيلى «كينو»، نجم بيراميدز، جناحه الأيسر المهارى، برصيد 1878 دقيقة فى 21 مباراة مع فريقه بالدورى، والمركز الرابع من نصيب الظهير الأيسر للإنتاج الحربى، أحمد شديد قناوى، بـ1874 دقيقة فى 21 مباراة أيضاً، ويأتى شقيقه محمود شديد، لاعب الداخلية، فى المركز الخامس بفارق 7 دقائق فقط عن أخيه الأكبر.