شكرا لقرائتكم خبر عن «أشقاء».. لكن متنافسون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من الصعب أن تدخل مع شقيقك فى صراع وتنافس وتتخلى عن مشاعر وعواطف الأخوة، ولكن إن كان الأمر فى إطار التنافس الشريف فى العمل فهو أمر جائز. وفى عالم كرة القدم شهد العديد من الملاعب التنافس بين الإخوة وانتماء كل منهم لفريق يلعب ضد الآخر، وربما الأخوان كيفين وجيروم بواتينج هما الأشهر، حيث يلعب الأول بصفوف المنتخب الغانى والأخير بصفوف ماكينات ألمانيا، حيث أوقعهما القدر فى عدة مواجهات أشهرها بمونديال 2010 بجنوب أفريقيا فى لقاء مثير بين المنتخبين. أما على مستوى الكرة المصرية وبالتحديد فى الموسم الجارى لمسابقة الدورى الممتاز فيتواجد 5 أشقاء بين أندية نرصدهم فى السطور التالية.

نشر صالح جمعة، لاعب النادى الأهلي، المعار للفيصلي السعودي، صورة بتشيرت الأهلي، موجهًا رسالة لجماهير الأهلي: «حتى نلتقي مجددًا، شكرًا لكم ودمتم في القلب». - صورة أرشيفية

عبدالله جمعة لاعب الزمالك - صورة أرشيفية

الأخوان محمود علاء وأحمد علاء، الأول يقود دفاع الزمالك بنجاح هذا الموسم ويعتبر ظاهرة غريبة بالمسابقة المحلية باعتلائه قمة ترتيب الهدافين على الرغم من شغله مركز قلب الدفاع، بينما الأخير لا ينال ثقة كبيرة من قبل المدير الفنى للأهلى لاساراتى، حيث لم يدفع به منذ توليه المهمة وشارك على استحياء خلال مشواره مع الفريق الأحمر منذ الانضمام له.

أحمد توفيق نجم الزمالك السابق انتقل مطلع هذا الموسم لصفوف بيراميدز، ليشارك فى عدة مباريات مع الدور الأول للدورى، حيث كان اللاعب قريباً من الاتحاد السكندرى فى يناير المناضى قبل أن يتم التراجع عن الصفقة، حيث لا يشارك فى مباريات بيراميدز بالدور الثانى بعد إبرام الفريق عدة صفقات مميزة، بينما عانى شقيقه الأصغر أكرم توفيق من التجاهل فى الأهلى ليعلن النادى إعارته فى موسم الانتقالات الشتوية للجونة. تنافس آخر بين الأشقاء فى الدورى هذا الموسم، بتواجد محمد باسم فى حراسة عرين فريق طلائع الجيش، وانضمام عمر باسم من الأسيوطى سبورت إلى نادى إنبى لقيادة هجومه هذا الموسم.

ثنائى شهير آخر بالكرة المصرية بين قطبى اللعبة الأهلى والزمالك، فعاد صالح جمعة مجدداً للقلعة الحمراء عقب قطع إعارته للفيصلى السعودى ليقود صناعة اللعب بصفوف فريق التتش، فى حين أثبت شقيقه عبدالله جمعة جدارة كبيرة فى شغل مركز الظهير الأيسر ونال ثقة وقناعة جروس المدير الفنى للزمالك فى المشاركة فى هذا المركز الجديد على اللاعب.

المشهد الأخير للإخوة المتنافسين فى الدورى الممتاز هذا الموسم من نصيب أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر لفريق الإنتاج الحربى، وأخيه الأصغر محمود لاعب فريق الداخلية، حيث كان شقيقهما الثالث «محمد» يشارك فى المسابقة مع عدة أندية أخرى خلال المواسم الأخيرة.