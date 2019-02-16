شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يبدأ التعافي من إصابته ويأمل خوض ربع نهائي «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم البرازيلى نيمار فيديو على «يوتيوب» أعلن فيه «سعادته لتطور التعافى من الإصابة»، وظهر معالجه الفيزيائى وهو يشرح إمكانية عودة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى إلى الملاعب «فى حال سارت الأمور على ما يرام» قبل الدور ربع النهائى لمسابقة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد أغلى لاعب فى العالم: «يستغرق الأمر ما بين ثمانية إلى عشرة أسابيع» للتعافى، و«عملنا على تسريع المراحل».

وتعرض نيمار لإصابة فى مشط القدم اليمنى خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورج فى كأس فرنسا لن تتطلب إجراء عملية جراحية، علما بأن إصابة مماثلة فى فبراير الموسم المنصرم أنهت موسمه بعدما خضع لعملية جراحية فى البرازيل وابتعد عن الملاعب لحوالى ثلاثة أشهر قبل أن يشارك فى صفوف منتخب بلاده فى مونديال روسيا 2018.

وقبل إصابته، كان نيمار (27 عاما) وعد الحارس الأسطورى الإيطالى جانلويجى بوفون المنتقل إلى صفوف نادى العاصمة قادما من يوفنتوس الإيطالى أنه «سيفعل كل شىء لمساعدته هذا الموسم للفوز بلقب دورى أبطال أوروبا»، وهو اللقب الوحيد الذى تخلو منه خزائن الحارس الدولى السابق.

وبحسب أحد أعضاء الفريق الطبى المشرف على علاج نيمار، فقد بدأ نجم سان جيرمان بإجراء التمارين داخل حوض السباحة وعلى متن الدراجة. ولم يتوقف عن التمرين منذ تعرضه للإصابة، وهو يخضع للتمارين لمدة تتراوح بين ساعة وساعة ونصف يومياً.

وأبدى نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا إعجابه بـ«عبقرية» المدرب توماس توخيل، ورضاه عن توظيفه فى الملعب تحت قيادة المدير الفنى الألمانى.

وقال نيمار: «أحب اللعب فى هذا المركز، الأمر مغاير لما كنت أعرفه فى برشلونة، أو ما أقوم به فى المنتخب البرازيلى».

وأضاف: «ألعب الآن بطريقة مختلفة نوعًا ما، لكننى أستمتع بذلك، أشعر بأننى قريب للغاية من مرمى الخصم، لدىّ الكثير من المساحات، وهذا ما أحبه».

يُذكر أن نيمار دا سيلفا يغيب عن الميادين عقب إصابة تعرض لها الشهر الماضى، فى مباراة فريقه أمام ستراسبورج، ضمن الدور الـ32 لكأس فرنسا.

وتمكن فريق العاصمة بدون نجمه نيمار وهدافه الأوروجويانى إدينسون كافانى، الذى أصيب الأسبوع الماضى أمام بوردو فى الدورى المحلى، من قطع شوط كبير نحو الدور ربع النهائى للمسابقة القارية العريقة بفوزه الثمين على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزى (2- صفر) فى ذهاب الدور ثمن النهائى، الثلاثاء الماضى. وتقام مباراة الإياب فى 6 مارس المقبل على ملعب بارك دى برانس فى العاصمة الفرنسية.

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، مواليد 5 فبراير 1992، المعروف باسم نيمار أو نيمار جونيور. هو لاعب كرة قدم برازيلى، يلعب فى مركز الجناح والهجوم فى صفوف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومنتخب البرازيل لكرة القدم. يعتبر أحد أفضل اللاعبين فى العالم، يُعرف بالمهارة العالية، المراوغة، السرعة، الابتكار، والقدرة على اللعب بكلتا القدمين.

انضم إلى باريس سان جيرمان فى الثالث من أغسطس عام 2017 قادمًا من نادى برشلونة الإسبانى بعد أن قام النادى الباريسى بدفع قيمة الشرط الجزائى فى عقده مع البارسا، البالغ 222 مليون يورو، ليصبح بالتالى أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

بَرَز نيمار فى سن مبكرة مع نادى سانتوس فى موطنه البرازيل، حيث لعب أول مباراة له كمحترف مع الفريق الأول وهو لايزال بسن السابعة عشرة.

وساهم فى فوزه ببطولة كأس البرازيل عام 2010، حيث تُوج بلقب هداف البطولة بـ11 هدفًا، أحدها فى ذهاب النهائى، ثمّ قاده لإحراز كأس ليبرتادوريس فى العام التالى، حيث كان هدّاف الفريق فى المسابقة وسجّل فى إياب النهائى الحاسم كذلك، والذى كان أول لقب قارى يُتوج به النادى منذ أيام الأسطورة بيليه عام 1963.

وحاز خلال مشواره مع النادى على جائزة أفضل لاعب فى أمريكا الجنوبية مرتين، عام 2011 و2012، قبل أن ينتقل إلى أوروبا وينضمّ إلى نادى برشلونة الإسبانى فى صيف 2013. ويكوِّن مع كلٍّ من ليونيل ميسى ولويس سواريز ثلاثى هجوم قوى عُرف بالـ«MSN» (الحرف الأول من اسم كلِّ واحدٍ منهم)، ومع البارسا فاز نيمار بالثلاثية التاريخية التى تشمل الدورى الإسبانى وكأس الملك ودورى أبطال أوروبا موسم 2014- 2015، وفاز بعدها بالثنائية المحلية فى الموسم التالى.

وخلال مشواره مع الفريق الكتالونى حاز على المركز الثالث فى سباق كرة الفيفا الذهبية عام 2015. لينتقل بعدها إلى نادى باريس سان جيرمان الفرنسى فى صفقة قياسية هى الأضخم فى تاريخ كرة القدم. وخلال موسمه الأوّل برفقة أمراء باريس حقق نيمار ثلاثية محلية تمثّلت فى كأس الرابطة والدورى والكأس، كما اختير كأفضل لاعب فى الدورى الفرنسى رغم غيابه لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابة قوية تعرّض لها على مستوى الكاحل.