شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم التجديد لجونيور أجاى مقابل 850 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، كافة التفاصيل الخاصة بتمديد التعاقد مع النيجيرى جونيور أجاى، الذى يتبقى موسم فى عقده، وعلمت «المصرى اليوم» أن عبدالحفيظ اتفق مع اللاعب على التمديد لمدة موسمين أسوة بما حدث مع زميله على معلول، مقابل 850 ألف دولار فى الموسم، وذلك بناء على طلب من المدير الفنى مارتن لاسارتى بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق. فيما حصل مسؤولو النادى على توقيع محمد عبدالعاطى، لاعب وسط وادى دجلة، تمهيداً لضمه لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصاً أن لجنة التعاقدات بدأت فى الحصول على توقيع العديد من اللاعبين فى إطار الإعداد للموسم المقبل، وكان الجهاز الفنى قد أبدى إعجابه باللاعب صاحب الـ23 عاماً خلال مباراة الفريقين التى انتهت بفوز الأهلى بهدف مقابل هدف، ومن المنتظر أن تنهى لجنة التعاقدات اتفاقها مع مسؤولى وادى دجلة لاسيما فى ظل العلاقات القوية بين الناديين.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز الطبى، بقيادة خالد محمود، جاهزية الرباعى أحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد حمودى وصالح جمعة، للمشاركة مع الفريق فى مباراة إنبى المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز بعد تعافيهم من الإصابة، وشاركوا فى المران الجماعى للاعبين الغائبين عن مباراة الإنتاج الحربى، والذى أقيم صباح أمس على ملعب التتش.

كما رفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة الإنتاج الحربى التى أقيمت مساء أمس «السبت» على أرض ملعب بتروسبورت فى مباريات الجولة الـ22، استعدادا لمواجهة الداخلية الأربعاء المقبل، وذلك بسبب ضيق الوقت، وقاد أليخاندرو، مخطط الأحمال، مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة الإنتاج الحربى واشتمل المران على جانب بدنى قوى، وتدريبات الكرة، بمشاركة جميع اللاعبين.

ويرغب الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، فى تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، فى ظل توالى المباريات ما بين البطولات المحلية ودورى أبطال أفريقيا. كما خاض محمد نجيب مرانا بدنيا لتجهيزه للمشاركة فى المران الجماعى، وخضع نجيب لبرنامج علاجى وتأهيلى، قبل بداية مرحلة المران البدنى، للعودة من جديد لتدعيم دفاع الفريق.

من ناحية أخرى، تتجه النية داخل النادى للموافقة على مبادرات الصلح ولم الشمل التى أطلقها العديد من مسؤولى الدولة، على رأسهم أشرف صبحى وزير الرياضة، من أجل حقن حالة التعصب التى شهدتها الساحة الرياضية خلال الأيام الماضية، من أجل تهدئة الوسط الرياضى قبل استضافة بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى يونيو المقبل. ومن هذا المنطلق تتجه النية داخل النادى للموافقة على خوض مباراة «براميدز» المقرر له ٢٨ فبراير الجارى فى كأس مصر.