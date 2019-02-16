الهلال السعودي يفوز على الاتحاد السكندري 0/3 بالبطولة العربية

تغلب فريق الهلال السعودي على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جامعة الملك سعود، مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ8 من كأس زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية».

أحرز لاعبو الهلال السعودي الثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق كل من، كارلوس إدواردو في الدقيقة 14 بتسديدة مباشرة بعدما أحسن استقبال تمريرة عرضية من زميله أندريه كاريو وأرسل الكرة قوية في شباك الهاني سليمان حارس وقائد الاتحاد.

وعزز المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس النتيجة بتسديدة مباشرة أيضا إثر تمريرة رائعة من المخضرم محمد الشلهوب في الدقيقة 31 قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق بالطريقة ذاتها لكن بعد تمريرة من ياسر الشهراني.

وستقام مباراة العودة في الإسكندرية يوم 25 فبراير الحالي.

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