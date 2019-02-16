شكرا لقرائتكم وردة يقود أتروميتوس للفوز على جيانينا فى الدوري اليونانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم المصرى عمرو وردة فريقه أتروميتوس للفوز على مضيفه فريق باس جيانينا بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "زوسيمادز"، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري اليونانى.

شارك عمرو وردة فى المباراة اساسيا ونجح فى تسجيل هدف فريقه الثانى بالمباراة، قبل أن يخرج فى الدقيقة 82 من زمن المباراة.

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سجل ايفتيميس كولوريس أول أهداف اتروميتوس فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، وأضاف عمرو وردة ثانى الأهداف فى الدقيقة 50 من عمر اللقاء من تسديدة زاحفة ثم دخل فى نوبة بكاء، وهو أول أهدافه مع اتروميتوس بعد الإنضمام إليه خلال الميركاتو الشتوى الماضى على سبيل الإعارة من فريق باوك.

بهذا الفوز رفع أتروميتوس رصيده للنقطة 39 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري اليونانى الذى يتصدره فريق باوك برصيد 56 نقطة.