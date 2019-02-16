شكرا لقرائتكم علي ماهر يعلن كتيبة إنبي لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى على ماهر المدير الفنى لإنبى، بضم 18 لاعبا لقائمة الفريق البترولى التى دخلت معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك، استعدادا للمواجهة التى تجمع الفريقين، غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز. جاءت قائمة إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عمرو حسام ومحمود جاد. Advertisements خط الدفاع: رامي صبرى وعمرو الحلوانى وإبراهيم يحيى وأحمد صابر وعلي فوزى. خط الوسط: محمود توبة وعبد الرحمن عامر ومحمود غالى وأحمد شكرى ومحمد بسيونى وأبوبكر ديارا وشيزا ولوكومبى. خط الهجوم: محمود قاعود وعمر بسام وياسو ويلفرد. يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدورى برصيد 48 نقطة حققهم من الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 3 والهزيمة فى مباراة وحيدة فيما سجل لاعبيه 44 هدفًا واستقبل 15 هدفًا، فى المقابل يحتل فريق إنبى المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى 8 والهزيمة فى 9 مباريات، سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبل 29 هدفًا.

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