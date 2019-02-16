شكرا لقرائتكم الإعلام المغربى يبرز حوار حميد أحداد مع الخليج 365 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبرزت الصحف المغربية اليوم السبت الحوار الصحفى الذى أجراه موقع الزميلين سليمان النقر ومصطفى يحيي بموقع "الخليج 365" مع النجم المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك والذى تحدث فيه بإستفاضة عن الأمنيات حال الرحيل عن الدورى المصرى والعودة الى الدورى المغربى.



حميد أحداد

ونشر موقع "البطولة المغربى" تصريحات عن اللاعب والتى أكد خلالها انها جاءت فى حوار للموقع والتى نقلها فيها رغبة أحداد فى العودة الى الدفاع الجديدى حال عاد الى بلاده بالاضافة الى عشقه لبعض المأكولات المصرية مثل الكشرى والملوخية وعدد من اللاعبين التاريخين أمثال محمد أبوتريكة.

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حوار حميد أحداد

بينما أكد موقع قناة "شوف تى فى" الالكترونية تصريحات اللاعب التى أكد خلالها أيضًا عن أنه يتابع الزمالك نظرًا لاهتمام زوجته به القلعة البيضاء أكثر من الغريم التقليدى وكيف دخل النادى الأهلى فى مفاوضات رسمية مع اللاعب عبر المهاجم وليد أزارو.