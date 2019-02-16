شكرا لقرائتكم كالياري يقلب تأخره إلى فوز على بارما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق كالياري تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه بارما إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بارما بهدف سجله يوراي كوشكا في الدقيقة 40 وتعادل ليوناردو بافوليتي لكالياري في الدقيقة 66 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 85. وشهدت المباراة طرد جواو بيديو جلفاو لاعب كالياري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع كالياري رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بارما عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.