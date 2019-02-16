الأهلي يتخطى الانتاج الحربي بصعوبة في الدوري المصري

اسماء السيد - واصل الاهلي انتصاراته بتخطيه مضيفه الانتاج الحربي بصعوبة 1-صفر السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدف الفوز عمرو السولية (49) ليرفع حامل اللقب في آخر ثلاث سنوات رصيده الى 42 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند 31 نقطة في المركز الخامس.

غابت الاثارة عن الشوط الاول وانحصر اللعب في وسط الملعب رغم سيطرة واستحواذ لاعبي الاهلي على اغلب فتراته، لكن بدون فاعلية بسبب البطء الشديد.

في الثاني، ضغط الاهلي على دفاع اصحاب الارض سعيا لاحراز هدف التقدم، وبالفعل نجح عمرو السولية في استغلال خطأ مدافعي الانتاج فوصلته الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها إلى يسار عامر عامر (49).

أهدر بعدها الاهلي عدة فرص للتسجيل ثم طرد حكم المباراة محمد الحنفي لاعب الانتاج محمد حماده لاشتباكه مع رمضان صبحي بدون كرة.

وبقي الاهلي متفوقا بالاداء والنتيجة حتى نهاية المباراة ضامنا النقاط الثلاث.

وحقق الإسماعيلي فوز مستحقا على ضيفه النجوم 3-1 على استاد جهاز الرياضة العسكري.

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سجل اهداف الاسماعيلى كريم بامبو (45+2 و81) ومحمود متولي (55) وصلاح امين هدف الخاسر (64).

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده من إلى 27 نقطة ارتقى بهم الى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

ملخص مباراة الاهلي والانتاج الحربي:

ملخص واهداف مباراة الإسماعيلي و النجوم: