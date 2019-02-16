شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 16/ 2/ 2019 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، السبت، الموافق 16/ 2/ 2019 مباراتين فى إطار منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث إصطدم النجوم بالإسماعيلى، وواجه الأهلى الإنتاج الحربى.

الإسماعليى يهزم النجوم 3/2

فاز فريق الإسماعيلى على نجوم إف سى، بنتيجة 3/2 في المباراة التى جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وأحرز ثلاثية الدراويش كريم بامبو "هدفين" في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول والدقيقة 81 من الشوط الثانى، ومحمود متولى في الدقيقة 55، وأحرز صلاح أمين مهاجم النجوم هدف النجوم الأول في الدقيقة 62، ثم الهدف الثانى بطريقة مارادونية فى الدقيقة 92.

بهذه النتيجة إرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 27 محتلاً المركز الثامن، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 21 فى المركز السادس عشر بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 29 هدف.

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الأهلى يفوز على الإنتاج الحربى 1/0