شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تبعد إبراهيم حسن عن الزمالك في موقعة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن سبب غياب إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض عن مواجهة إنبي، المقرر مساء غدا الأحد، علي استاد بتروسبورت، في الجولة الثانية والعشرين بالدوري الممتاز.

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أوضح المصدر لليوم السابع إن إبراهيم حسن اشتكي من تعرضه لحالة برد ليقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض باستبعاده من موقعة إنبي.

ويعد إبراهيم حسن من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها جروس هذا الموسم وسيكون جاهزا للعودة إلي الفريق الأبيض بعد مباراة إنبي.