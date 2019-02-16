شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ : أضعنا فرصا بالجملة أمام الإنتاج والمهم الـ3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي ان فريقه أضاع أهدافا بالجملة طوال المباراة كانت كفيلة بخروج النتيجة بأكثر من هدف.

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت، بعد مباراة الإنتاج أن الأهلي أضاع الكثير من الفرص في الشوط الثاني كان من الممكن أن تكلفه خسارة النقاط في الدقائق الأخيرة ولكن الاهلي رغم اهدار الفرص كان مسيطرا علي مجريات المباراة .

و اختتم عبد الحفيظ تصريحاته أن هناك ضغط مباريات في الفترة الحالية تؤثر بعض الشئ علي أداء الفريق والأهم في تلك الفترة هو إحراز النقاط للإستمرار في الضغط علي فرق القمة .

وفاز الأهلى على الداخلية بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 42 فى المركز الثالث.