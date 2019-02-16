حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 16 / 2 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يهزم الإنتاج بهدف السولية الأهلى يهزم الإنتاج بهدف السولية الاتحاد السكندرى يخسر من الهلال بثلاثية نظيفة فى البطولة العربية فيديو.. الإسماعيلى يهزم النجوم بثلاثية مثيرة ويواصل الزحف لمقدمة جدول الدورى إبراهيم حسن خارج قائمة الزمالك أمام إنبى متحدث بيراميدز: نحترم حكام مصر وقراراتنا تجنبهم ضغوط الشك فى مجاملتنا Advertisements الجونة يوافق رسميا على تعيين حكام أوربيين أمام بيراميدز ويرفض العرب لجنة الحكام تعلن نتيجة اختبارات الترقى والجدد 25 فبراير البدري يشيد بتأجيل مواجهة الهلال وبيراميدز

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