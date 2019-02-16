شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار : طرد محمود حمادة سبب الهزيمة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى أن طرد اللاعب محمود حمادة هو السبب فى الهزيمة أمام فريق الاهلى اليوم بالمباراة التى جمعتهم مساء اليوم فى الجولة الـ22 للدورى .

وأضاف مختار مختار خلال المؤتمر الصحفى أن لاعبى الاهلى تميزوا بحالة جيدة واداء أكثر من رائع خلال أحداث اللقاء مما ساعدهم بحصد الثلاث نقاط .

حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى، وسط علامات استفهام كبيرة حول تسابق أغلب لاعبى الفريق على إهدار الفرص المتوالية طوال الـ90 دقيقة، وكان الممكن أن يخرج الفريق متعادلا حال إذ ما وفق العجلات الحربية فى تسجيل هدف مباغت.