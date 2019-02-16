شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يرفض توقيع عقد جديد مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلى المعار للوحدة السعودى فكرة توقيع عقد جديد مع الدراويش رغبة من الحارس فى الانتظار لمعرفة مصيره مع النادى السعودى بنهاية الموسم الحالى.

عواد الذى يرتبط بعقد مع الفريق الأصفر ممتد حتى يونيو 2021 رفض إقتراح مجلس ادارة النادى بالتوقيع على عقد جديد يمتد لثلاثة مواسم قادمة الأمر الذى أغضب مجلس الادارة فى ظل العجز الشديد الذى يعانى منه مركز حراسة المرمى بالاسماعيلى بعد رحيل عصام الحضرى وقلة خبرة الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى وحصول النادى على خدمات محمود رضا حارس مرمى وادى دجلة على سبيل الاعارة لنهاية الموسم فقط .

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ويحتل محمد عواد المركز الثانى فى قائمة الحراس أصحاب أفضل نسبة نجاح بالتصديات فى مسابقة الدوري السعودى بنسبة 75.5%، خلف فاروق بن مصطفى حارس الشباب القائمة بنسبة نجاح فى التصديات بلغت 82.8%.

وكان محمد عواد انضم لصفوف الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الإسماعيلى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.