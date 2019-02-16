شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف يبعد رمضان صبحي عن مباراة الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى على الإنذار الثالث له خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي ليصبح خارج مباراة الداخلية المقبلة رسميا بسبب الإيقاف .
وفاز الأهلى على الداخلية بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 42 فى المركز الثالث.
ويواجه الأهلي نظيره الداخلية يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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