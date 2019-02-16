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محمد إبراهيم يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 18 يومًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قائمة الزمالك التى أعلنها السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للأبيض، لمباراة فريقه أمام إنبى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، عودة محمد إبراهيم لقائمة الفريق مرة أخرى.

 

تُعد هذه المباراة هى الأولى التى تشهد عودة محمد إبراهيم بعد استبعاده من رحلة كينيا التى شهدت الخسارة من جورماهيا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الكونفدرالية بجانب مباراتى النجوم التى أقيمت فى الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز ونصر حسين داى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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كان محمد إبراهيم شارك فى أخر مباراة مع الزمالك أمام مصر للمقاصة فى الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 29 من يناير الماضى، وشارك خلالها لمدة 9 دقائق فقط أى منذ 18 يومًا، شارك محمد إبراهيم مع الزمالك فى الدورى الممتاز خلال 13 مباراة صنع خلالهم هدفين.

 

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