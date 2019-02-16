شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كيف رضخ جروس لطلبات مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية العديد من الكواليس الساخنة داخل نادى الزمالك بعد السقوط المفاجئ أمام نصر حسين داى فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والتعادل بهدف لهدف أمام الجماهير البيضاء بملعب برج العرب. وعقد مجلس الزمالك جلسة ساخنة مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الكروى خلال الساعات الماضية وشهدت الجلسة الخلاف حول 3 لاعبين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف كيف رضخ جروس لطلبات مجلس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.